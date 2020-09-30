Підвищення через збитковість. "Нафтогаз" анонсував здорожчання блакитного палива для виробників теплової енергії. Передбачається, що його вартість для теплокомуненерго зросте на половину. Чому? І яких цифр чекати нам у зимових платіжках? Подробиці - в матеріалі.

Повний контроль ринку.

Валентин Землянський, експерт з питань енергетики:

"Нафтогаз" контролирует транзит и транспортировку нефти.

А ще компанія контролює величезні об'єми газу у сховищах і 70 відсотків внутрішнього.

Юрій Корольчук, експерт з питань енергетики:

Це 14 з половиною мільярдів кубометрів щороку видобуток.

Але це не рятує компанії від збитків.

Весьма удивительно, что вот в такой логике "Нафтогаз" начал генерировать убытки.

А їх понад 11 мільярдів гривень. Це приблизно 400 мільйонів доларів. Звідки вони взялися? У НАК виправдовуються: усе через коронавірус.

У складних умовах, спричинених помітним впливом пандемії COVID-19, значним падінням цін на газ та попиту, "Нафтогаз" зміг забезпечити вагомий грошовий потік.

Фінансовий звіт за перше півріччя оприлюднили майже із тримісячним запізненням - наприкінці вересня. Колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко впевнений - зі звітом зволікали через "невтішні" цифри.

Нам ці цифри довго не показували, затримуючи публікацією звітності у порушення вимог законодавства. При цьому нам маніпулятивно розповідають про рекордні дивіденди, які були сплачені у 2020 році, забуваючи сказати, що вони були заплачені з грошей, які наша команда змусила Газпром заплатити за рішенням Стокгольмського арбітражу ще в минулому році.

Ще один шлях заробити дивіденди - транзит російського газу. А його цього року значно менше.

Валентин Землянський, експерт у галузі енергетики:

То есть это ещё раз доказало, на чем базировалась основная деятельность НАК "Нафтогаза" Украины - это получение доходов от транзита российского газа. Потому что все остальные виды деятельности видимо не приносят того уровня прибыль.

Натомість у НАК постійні збитки і борги. Теплокомуненерго заборгували "Нафтогазу" понад сто мільярдів.

Валентин Землянський, експерт у галузі енергетики:

Кто будет это покрывать до сих пор остаётся загадкой. НАК "Нафтогаз" Украины предлагает, чтобы это покрыл бюджет. Законопроект 38001 предлагает это списать.

Та "Нафтогаз" уже навипередження готує споживачів до підвищення тарифів. Бо за день до публікації звіту, в НАКу заявили про зростання оптової ціни на газ для теплокомуненерго на 45 відсотків. Для населення компанія тимчасово до місцевих виборів ціну не піднімала. Але що буде з ціною після виборів?

Юрій Корольчук, експерт у галузі енергетики:

Мовляв: "Ми занадто дешево продаємо газ. Його треба продавати дорожче". Середня ціна по якій купували газ становить приблизно 215 доларів за кубічний метр. На сьогоднішній день вона тільки-тільки підросла до 150 доларів. Вони цей газ власне хочуть продати населенню. По тій ціні, Європейській дорогій.

Знизити ціни мав ринок газу. Його запустили ще влітку, втім, бажаного результату він поки що не приніс. Тому що відкрили його лиш на половину - відносини між постачальником і споживачем стали ринковими. А продаж газу, що видобувають державні компанії, досі відбувається не ринково.

Інна Совсун, народний депутат, "Голос":

Адекватна ринкова ціна призвела би до ситуації, коли тарифи були би доступними для громадян. Але по факту, ринок газу в ситуації, коли по-факту на ринку працюють великі монополії.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Это тот тариф, который будет отражать экономическую эффективность, а не быть еще одним налогом на украинских граждан, которые взимаются из них каждый месяц. При том граждане не в состоянии их не платить. Их никто не спрашивает.

Втім більшість прогнозів свідчить, що ціна газу ще якийсь час буде зростати. Знизити ціну міг би прозорий продаж газу видобувних компаній на Українській енергетичній біржі. Але український газ майже не потрапляє на біржу.