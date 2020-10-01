Какой завтрак продлевает жизнь: ответ экспертов [ Редактировать ]
Эксперты называют не слишком жирный йогурт с добавлением цельных фруктов и орехов одним из лучших продуктов для продления жизни, которые они рекомендуют употреблять на завтрак.
Медики из NHS констатируют, что даже незначительные здоровые изменения в рационе питания могут поспособствовать продлению жизни. По их мнению, избежать ранней смертности можно, если употреблять на завтрак не очень жирный йогурт с добавлением орехов, фруктов, передает newsyou.info.
Такой продукт, употребляемый на завтрак, эффективно помогает контролировать аппетит и вес, что снижает риск развития сердечно-сосудистых и других заболеваний. Как известно, ожирение является одной из ключевых причин ишемической болезни сердца, диабета, некоторых видов рака.
Также с целью продления жизни они посоветовали употреблять следующие продукты, улучшающие функционирование сердца - свежие фрукты, овощи, цельнозерновые крупы, нежирные молочные продукты и сыр, рыбу, бобовые, орехи, нерафинированные растительные масла.
Ранее мы писали, кому категорически нельзя есть орехи.
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