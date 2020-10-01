В Германии сотрудники полиции зачищали лес от живущих там экоактивистов.

Люди жили в лесу из-за риска вырубки его для строительства шоссе, об этом сообщает Hessenschau.

Экоактивисты построили дома на деревьях около года назад, а также барикады для предотвращения проезда техники.

В настоящее время в лесном лагере находится около 150 активистов. Зачистка леса от эко-активистов может затянутся на несколько недель из-за его размеров.

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