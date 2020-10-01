Полиция провела в лесу "экочистку" [ Редактировать ]
Фото: полиция Германии/ aussiedlerbote.de
В Германии сотрудники полиции зачищали лес от живущих там экоактивистов.
Люди жили в лесу из-за риска вырубки его для строительства шоссе, об этом сообщает Hessenschau.
Экоактивисты построили дома на деревьях около года назад, а также барикады для предотвращения проезда техники.
В настоящее время в лесном лагере находится около 150 активистов. Зачистка леса от эко-активистов может затянутся на несколько недель из-за его размеров.
Читайте также, в Германии построят экологический город, в котором будут отсутствовать автомобили. Населенный пункт разместят на площади 16 гектаров.
по теме
Prev Next
25 сентября 2020 19:30
Полиция задержала еще одного парижского потрошителя
Подозреваемого взяли под стражу
24 сентября 2020 17:20
В Италии произошло "ограбление века"
Похищенный артефакт был подарен собору в 2016 году
14 сентября 2020 09:30
В Афганистане боевики устроили кровавую резню на КПП
В результате столкновения погибли 5 полицейских