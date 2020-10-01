Какое время суток самое продуктивное [ Редактировать ]
Многие считают, что самое продуктивное время суток - утро. Однако, специалисты из Университетов Монаша в Австралии и Гранады в Испании развеяли это мнение.
Об этом сообщает GQ.
Ученые провели эксперимент, в котором участвовали 500 тысяч студентов. Все они сдавали экзамены в определенное время: 9:00, 13:30 и 16:30. Эксперты продолжали анализ на протяжении пяти лет, выбирая в среднем шесть экзаменов для каждого студента.
Исследования показали, что самые лучшие результаты были достигнуты в тестах, которые завершались в 13:30.
Специалисты пришли к выводу, что продуктивность и когнитивные способности достигают своего пика только после обеда. При этом летом производительность мозга лучше ближе к утру, а в зимние – к вечеру.
Ранее мы писали о том, какой завтрак обеспечит бодрость на весь день.
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