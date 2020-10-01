В четверг, 1 октября, лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил о том, что заболел коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Корниенко рассказал, что имея симптомы болезни, он сдал два отрицательных теста. Поставить диагноз удалось только сегодня.

Симптомов, кроме температуры у меня не было. Но сразу, как она поднялась, сделал и экспресс, и ПЦР-тесты. Оба не показали результата. Потом обратился к пульмонологу. Мне сделали КТ с заключением "похоже на COVID-19", после чего я сразу же самоизолировался. ИФА на антитела есть смысл делать не в первый день, потому полноценно поставить диагноз и справедливость удалось только сегодня.

Напомним, что 30 сентября Верховная Рада ушла на карантин из-за коронавируса.

Ранее мы писали, что глава партии "Голос" Кира Рудык заразилась коронавирусной инфекцией. Эту информацию она подтвердила в своем Facebook.