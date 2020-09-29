Глава партии "Голос" заразилась коронавирусом [ Редактировать ]
Во вторник, 29 сентября, появилась информация о том, что глава партии "Голос", народный депутат Украины IX созыва Кира Рудык заразилась коронавирусом.
Об это сообщил в Telegram-канале Гончаренко.
Позже эту информацию подтвердила сама Кира Рудык на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что от коронавируса умер главный педиатр Львова. Также читайте о том, что у Геннадия Кернеса подтвердили коронавирус.
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