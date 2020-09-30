В среду, 30 сентября, Верховная Рада ушла на карантин из-за коронавируса, которым заболели многие депутаты. Парламентарии одобрили соответствующий проект постановления №4171.

За документ проголосовал 281 депутатов Рады.

Внести изменения в календарный план проведения четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва... о работе в октябре 2020 года.

В документе прописано, что 1, 2, 5-9 октября депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

Неделя с 19 по 23 октября: 19 октября - работа с избирателями, 20 октября - пленарное заседание, 21, 22, 23 октября - работа с избирателями..

Всего болеют сейчас коронавирусом 10 депутатов. Среди них:

депутат от "Слуги народа" Культенко

лидер партии "Слуги народа" Корниенко

глава партии "Голос" Кира Рудык

работники аппарата Рады и помощники депутатов

В тоже время, источники в "Слуге народа" полагают, что коронавирус - не единственная причина отмены заседаний:

Во-первых, не хотят рассматривать законопроекты по возвращению русского языка в образование от ОПЗЖ и Бужанского (они стояли в повестке дня на эту неделю)

Во-вторых, не хотят, чтоб депутаты использовали перед выборами трибуну Рады для политических заявлений

Ранее мы писали, что глава партии "Голос" Кира Рудык заразилась коронавирусной инфекцией. Эту информацию она подтвердила в своем Facebook.