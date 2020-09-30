Рада ушла на карантин [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
В среду, 30 сентября, Верховная Рада ушла на карантин из-за коронавируса, которым заболели многие депутаты. Парламентарии одобрили соответствующий проект постановления №4171.
За документ проголосовал 281 депутатов Рады.
Внести изменения в календарный план проведения четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва... о работе в октябре 2020 года.
В документе прописано, что 1, 2, 5-9 октября депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).
Неделя с 19 по 23 октября: 19 октября - работа с избирателями, 20 октября - пленарное заседание, 21, 22, 23 октября - работа с избирателями..
Всего болеют сейчас коронавирусом 10 депутатов. Среди них:
- депутат от "Слуги народа" Культенко
- лидер партии "Слуги народа" Корниенко
- глава партии "Голос" Кира Рудык
- работники аппарата Рады и помощники депутатов
В тоже время, источники в "Слуге народа" полагают, что коронавирус - не единственная причина отмены заседаний:
- Во-первых, не хотят рассматривать законопроекты по возвращению русского языка в образование от ОПЗЖ и Бужанского (они стояли в повестке дня на эту неделю)
- Во-вторых, не хотят, чтоб депутаты использовали перед выборами трибуну Рады для политических заявлений
Ранее мы писали, что глава партии "Голос" Кира Рудык заразилась коронавирусной инфекцией. Эту информацию она подтвердила в своем Facebook.
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