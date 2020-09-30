В среду, 30 сентября, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент может уйти на карантин из-за роста числа народных депутатов, зараженных коронавирусом. Об этом он сказал в ходе пленарного заседания.

По его словам, за последние несколько дней заболело до 10 человек как в сессионном зале, так и в Аппарате Верховной Рады.

Сейчас состоялось совещание с представителями всех депутатских фракций и групп. У нас за вчера - позавчера заболело большое количество людей как в сессионном зале, так и в аппарате Верховной Рады. За последние несколько дней до 10 человек заболели.

Депутаты в сессионном зале в медицинских масках / Фото: Getty Images

Разумков подчеркнул, что Рада может продолжить работу в комитетах, а их заседания будут проходить онлайн.

Депутатские фракции и группы обратились с предложением четверг и пятницу определить комитетскими днями для того, чтобы Верховная Рада могла продолжать свою работу... Я надеюсь, что сегодня мы сможем рассмотреть такое постановление на этом пленарном заседании.

Отметим, первый заместитель главы финансового комитета Ярослав Железняк заявил, что в Раде за день 8 парламентариев заболели коронавирусом.

Сегодня на совещании глав фракций приняли решение отменить пленарные заседания в четверг - пятницу и всю следующую пленарную неделю. 20 октября заседание по бюджету.

Ранее мы писали, что голова партии "Голос" Кира Рудык заразилась коронавирусной инфекцией. Эту информацию она подтвердила в своем Facebook.