В столице водитель в бессознательном состоянии совершил ДТП.

О произошедшей аварии сообщает Telegram-канал KIEVMAP.

Авария произошла в направлении Золотых Ворот. Полицейские рассказали, что в водителя Lexus, вероятно, случился инсульт во время движения, и неуправляемое авто протаранило Ford, который двигался впереди.

Отмечается, что удар был такой силы, что Lexus влетел в припаркованный Ford. Несмотря на разбитые машины, обошлось без травмированных.

Фото: Telegram

Ранее мы писали, что в столице произошло ДТП с микроавтобусом и легковушкой. В результате аварии пострадали люди.