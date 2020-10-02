В Киеве произошло ДТП с безсознательным водителем [ Редактировать ]
В столице водитель в бессознательном состоянии совершил ДТП.
О произошедшей аварии сообщает Telegram-канал KIEVMAP.
Авария произошла в направлении Золотых Ворот. Полицейские рассказали, что в водителя Lexus, вероятно, случился инсульт во время движения, и неуправляемое авто протаранило Ford, который двигался впереди.
Отмечается, что удар был такой силы, что Lexus влетел в припаркованный Ford. Несмотря на разбитые машины, обошлось без травмированных.
Фото: Telegram
Ранее мы писали, что в столице произошло ДТП с микроавтобусом и легковушкой. В результате аварии пострадали люди.
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