Зеленский посетит саммит Украина-ЕС [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский пример участие в саммите Украина-ЕС, который состоится 6 октября в Брюсселе.
На саммите будут присутствовать также президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщили в пресс-службе Офиса президента.
Во время встречи лидеры обсудят дальнейшие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации, углублению секторальной интеграции между Украиной и ЕС, сотрудничество в контексте преодоления последствий пандемии COVID-19, а также дальнейшую поддержку со стороны ЕС процесса реформ в Украине.
Также Зеленский, Мишель и фон дер Ляйен уделят внимание ситуации по безопасности на территориях Донбасса, а также обсудят пути усиления координации усилий Украины и ЕС с целью деоккупации Крыму и защиты прав крымчан.
Кроме того, на саммите планируется подписание ряда финансовых соглашений между Украиной и ЕС в рамках Европейского инструмента соседства, в частности, поддержки востока Украины, гражданского общества и смягчения последствий климатических изменений.
Также лидеры подпишут соглашения с Европейским инвестиционным банком, которые предусматривают привлечение финансирования на совершенствование энергоэффективности общественных зданий и модернизацию и цифровизацию "Укрпочты".
Ранее мы писали о том, что саммит G20 пройдет в онлайн-формате.
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