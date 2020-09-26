Саммит ЕС-Украина перенесли [ Редактировать ]
Намеченный на 1 октября 22-й саммит ЕС-Украина отложили. Об этом сообщил в Twitter президент Европейского Совета Шарлm Мишелm по итогам телефонного разговора президентом Украины Владимиром Зеленским.
В ходе телефонного звонка я и Зеленский договорились встретиться вместе с президентом фон дер Ляйен в Брюсселе 6 октября для проведения 22 саммита Украина-ЕС.
Напомним, что предыдущий саммит ЕС-Украина состоялся 8 июля 2019 года в Киеве. Евроросюз на саммите представляли тогдашний президент Европейского совета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, Украину - президент Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что Зеленский назвал цель Украины на саммите ЕС.
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