Намеченный на 1 октября 22-й саммит ЕС-Украина отложили. Об этом сообщил в Twitter президент Европейского Совета Шарлm Мишелm по итогам телефонного разговора президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе телефонного звонка я и Зеленский договорились встретиться вместе с президентом фон дер Ляйен в Брюсселе 6 октября для проведения 22 саммита Украина-ЕС.

Напомним, что предыдущий саммит ЕС-Украина состоялся 8 июля 2019 года в Киеве. Евроросюз на саммите представляли тогдашний президент Европейского совета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, Украину - президент Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал цель Украины на саммите ЕС.