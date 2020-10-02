У п'ятницю, 2 жовтня, під час політичного ток-шоу "Мир чи війна" на телеканалі "Інтер" голова правління Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська розповіла про порушення, які вже фіксуються перед виборами-2020.

"На будь-яких виборах найбільш масовими порушеннями є ті, які не впливають на кінцевий результат виборів. Наприклад, агітаційні матеріали без вихідних даних. Кількісно їх набагато більше, ніж серйозних порушень. Але після 24 вересня, коли завершився процес подання документів до териаторіальних виборчих комісій з боку кандидатів, всі вони стали суб'єктами виборчого процесу", - розказала вона.

"Кількість порушень набагато більш серйозних, на нашу думку, збільшується, тому що питання впливу на кінцевий результат виборів, наприклад, через матеріальну стимуляцію громадян голосувати, йти на вибори чи не йти, є набагато більш ризиковиний, ніж просто порушення порядку фінансування виборчої кампанії", - заявила голова "Опори".

Також, Айвазовська підкреслила, що серед 156 порушень, зокрема на основі яких відкрито кримінальне провадження, 36 - за фактом підкупу виборців.

"Це набагато більш системне і серйозне порушення...", - зазначила вона.