В пятницу вечером, 2 октября, кандидат на должность городского головы Киева от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Попов во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" заявил о том, что власть должна работать для благополучия людей.

Если спросить людей, зачем мы власть выбираем? Мы выбираем ее, чтобы она занималась благополучием людей. Увеличивала доходы, увеличивала возможность нормально жить. А за 5 лет после выборов, что произошло? Произошло все по-другому: тарифы поднялись, на квартиру, на оплату в 5 раз, на тепло - в 10 раз. Зарплата в Киеве на 100 долларов меньше, чем в 2013 году. Первое нарушение, которое есть - власть, идя на выборы, обещает, а придя - не выполняет. И у нее остается такой вариант - идти на нарушения, чтобы не менять ту политику, которая есть.