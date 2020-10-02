"Людей будут сажать в тюрьму": Бойко призвал людей не поддаваться провокациям на выборах [ Редактировать ]
В пятницу вечером, 2 октября, сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" рассказал об опасностях, которых стоит ожидать на местных выборах в 2020 году.
Давайте вернемся к тому, что нам ожидать в день этих выборов. Что может быть опасно? Мы все понимаем, что местные выборы сегодня приобретают уникальное значение.
"Потому что в местных громадах, благодаря тому, что мы поддержали децентрализацию в 2015 году, появились ресурсы. И мэры городов стали самодостаточными, бюджет развития большой. Поэтому они решили идти в политику. Позаводили себе партии. Позаводили за счет ресурсов себе сторонников, а дальше сегодня, что может произойти? Что самое страшное? Я вижу сейчас, что очень многие из руководителей громад, претендентов, мэров городов начинают готовиться к скупке голосов. Люди запуганы. Они боятся, что ужесточилось законодательство. Но это все, если будет работать достойно правоохранительная система", - сказал Бойко.
"А когда мэр города сам занимается организацией скупки через сетки? Вот я боюсь за этих людей, которые десятниками будут, сотниками, и потом попадут под репрессии, им придется отвечать перед законом. Просто, пользуясь случаем, хочу предупредить, что будет очень серьезное наказание, если поймают этих людей. Мы видели это на парламентских выборах, а сейчас дойдет до предела", - пояснил политик.
Люди, не идите на то, чтобы участвовать в схемах, сетках. Потому что рано или поздно, придется за это отвечать", - призвал Юрий Бойко.
Кроме того, депутат пояснил, что "людей реально будут сажать в тюрьму, а руководителям, которые этим занимаются, на людей наплевать". "Я вот знаю под Луганской областью сколько уже пострадали. А сколько могут еще пострадать?!", - заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Напомним, Юрий Бойко также заявил о массовых нарушениях на выборах-2020.
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