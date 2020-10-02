Пожежі на Луганщині: Артур Герасимов назвав ключове завдання влади [ Редактировать ]
Пожежники роблять усе можливе, щоб приборкати масштабні пожежі на Луганщині, але існує багато проблем із цим питанням на рівні організації процесів.
Про це заявив народний депутат, співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов у п’ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА".
"Багато людей відмічають, що коли піднімаєшся вище - на рівень організації процесів, то є багато проблем, які стосуються і рівня комунікації між різними службами, й рівня підготовки. На звичайному героїзмі людей тільки цю ситуацію не витягнеш", - сказав він.
Депутат також наголосив на тому, що президент не володіє достовірною інформацією щодо причин загоряння.
"Мене дуже дивує, коли наші воїни, які знаходяться там, на передовій, кажуть, що ключовою причиною був обстріл трасерами з боку російських найманців, і російських військ, коли військово-цивільні адміністрації, які там знаходяться, які там живуть, підтверджують ці факти, пан Зеленський з Києва каже, що цього немає. Президент не має права говорити неперевірені речі", - наголосив Герасимов.
Він також додав, що на сьогодні ключовим завданням є допомога людям, які постраждали.
"Чи зможе це зробити цей уряд Зеленського - я дуже невпевнений", - сказав депутат.
Раніше ми повідомляли про те, які виплати отримають постраждалі від пожеж на Луганщині.
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