В Киеве мотоциклист открыл стрельбу в прохожих [ Редактировать ]
В столице мужчина, двигаясь на мотоцикле открыл огонь по прохожим из пистолета.
Об инциденте сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Правоохранителям о происшествии сообщили очевидцы, которые и дали ориентировку на транспортное средство.
Водитель мотоцикла проигнорировал требование полицейских об остановке и пытался скрыться. Во время чего совершил столкновение со служебным автомобилем Toyota и получил травму ноги. При себе человек действительно имел предмет, похожий на оружие.
На место вызвали оперативную группу. Полиция начала расследование инцидента.
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