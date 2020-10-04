В столице мужчина, двигаясь на мотоцикле открыл огонь по прохожим из пистолета.

Об инциденте сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Правоохранителям о происшествии сообщили очевидцы, которые и дали ориентировку на транспортное средство.

Водитель мотоцикла проигнорировал требование полицейских об остановке и пытался скрыться. Во время чего совершил столкновение со служебным автомобилем Toyota и получил травму ноги. При себе человек действительно имел предмет, похожий на оружие.

На место вызвали оперативную группу. Полиция начала расследование инцидента.

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