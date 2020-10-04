Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на заседаниях Трехсторонней контактной группы согласованы новые точки разминирования и разведения войск на Донбассе. Об этом глава ОП сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Ермак заявил, что согласовали почти 20 точек разминирования, так как именно из-за неопознанных мин погибло очень много людей.

Вы видите по статистике, какое количество людей, мирных в том числе, гибнут сегодня, подорвавшись на каких-то неопознанных минах, которыми практически усеяна вся эта территория

Также, по словам Ермака точно так же были согласованы четыре точки разведения войск.

Мы видим результат подобного разведения в Станице Луганской

Стоит отметить, что стороны договорились об открытии двух новых КПВВ на линии разграничения.

Напомним, ранее Зеленский рассказал о стратегическом курсе Украины.

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