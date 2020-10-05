Німці протестували проти "коронавірусного стеження" [ Редактировать ]
Проти карантину й масок мітингували і в місті Констанц у Німеччині. На акцію зібралося більше тисячі людей. Протестувальники обурені, що змушені надавати особисті дані для відстежування можливих контактів із хворими.
Також вимагали дозволити дітям відвідувати школи. Захід минув без заворушень, але за посиленої присутності поліції. Схожі мітинги в Берліні півтора місяця тому закінчилися штурмом парламенту й сутичками із силовиками.
Хайке Вінтер, учасниця акції протесту:
Я протестую, тому що набридло. Мій син довгий час мусив навчатися вдома через карантин, йому це не подобалося. Зараз повернувся до школи, а там треба носити маску, а він цього терпіти не може. У нас є довідка від лікаря, що він здоровий, але всім до цього байдуже.
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