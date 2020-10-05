В Харькове внезапно умер участник международного марафона [ Редактировать ]
В Харькове умер участник международного марафона Евгений Колеров. Об этом сообщили организаторы соревнований в Facebook.
Отмечается, что на дистанции 21,1 км бегун потерял сознание.
"Парень из нашей команды пытался сделать все, чтобы помочь спортсмену, и скорая прибыла на место через несколько минут. Но в больнице сердце Евгения перестало биться", – говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что в Одессе скончалась участница ультрамарафона.
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