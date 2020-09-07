У столиці всьоме пройшов веломарафон "Київська Сотка". Цього разу вулицями міста проїхали майже 2 тисячі велосипедистів. Які вони - змагання в умовах карантину - бачила Марічка Мельник.

Веломарафон для всіх охочих. Кожен віком від 18 років, щоб перевірити власні сили, зміг знайти свою категорію. Попереду дистанції в 50 та 100 кілометрів

Интересное соревнование, посмотреть на что способен и что б потом можно было бороться и улучшать. Хотим пока попробовать 50 км, а в следующий уже на 100.

Дистанцію в сотню кілометрів досвідчені спортсмени долають за дві години двадцять хвилин. Але основна аудиторія, кажуть організатори - це люди, які ще вчора придбали ровер. Їм дають близько шести годин.

Я працюю фітнес тренером і завжди мріяла спробувати. Ну трішки страшно. Ну я надеюсь сейчас все пройдет нормально и я живой доеду.

Цьогоріч змагання - з карантинними корективами: учасники стартувати невеликими групами і маски зняли тільки перед початком. За безпекою стежили поліцейські, байкери з "Мотохелп", спец-автомобілі, карети швидкої та волонтери, які допомагали орієнтуватися на трасі.

Катерина дідковська, співорганізатор веломарафону "Київська Сотка":

Маршрут дуже безпечний ми доклали багато зусиль аби убезпечити його максимально.

У категорії "Унікальні ровери" Максим Саксонов бере участь вже другий рік поспіль. Демонструє свої навички на екологічно-гоночному веломобілі, який змайстрував разом із друзями.

Максим Саксонов, учасник веломарафону "Київська Сотка":

Мы готовились тсчательно на протяжении нескольких месяцев. Проводили в мастерской сутками, все настраивали, делали какие-то експерементальные выезды, переподключали, подключали. Он разгоняет 70 км в час, может проехать по пробегу порядка 150 км на одном заряде.

Визначити переможців допомагає електронна система старту-фінішу.

Катерина дідковська, співорганізатор веломарафону "Київська Сотка":

У кожного учасника є чіп, який зчитується на старті зчитується на фініші і ми в реальному часі бачимо результати у фінішному протоколі. У нас 86 категорій нагородження ми ділимо за типами велосипедів за віком за статтю також є окрема категорія спорт залік, який йде в український аматорський клуб.

Нагородження переможців знову ж таки з міркувань карантинної безпеки проведуть 8 вересня. Кожному вручать медаль, пам'ятні сувеніри та призи. Учасникам з інших міст і тим, хто не зможе бути на церемонії - відзнаки надішлють поштою.