В селе Азовское Генического района Херсонской области разразился скандал. Сельская школа, над которой шефствует Генический райсовет и его председатель Андреей Евстратов, оказалась затоплена водой.

В первую очередь расстроились родители учеников, которые традиционно сдавали деньги на ремонт классов. По словам учеников которые активно снимают и постят в соцсетях затопленные школьные помещения, это настоящий "апокалипсис". Как собщаетместный активист Виктор Баль, школу не тольки залило, а еще и замкнуло електропроводку.

По мнению журналистов районных интернет ресурсов, власти пытаются всячески скрыть масштабы произошедшего. Ролики о школьном "апокалипсисе" в Азовском активно удаляются из сетей, а с их авторами в школах "проводятся разборки".

Официальная версия подрядчика - протекла не новая, а старая крыша, которую просто не успели сделать. Однако деньги на капремонт школы были выделены почти полгода назад.

Еще в мае райсовет провел тендер и определял его победителя - ЧП "ЮРБУД". Это один из двух подрядчиков, которые регулярно выигрывают тендера на строительство школ Генического района. Так, например, "ЮРБУД" регулярно получал деньги от райсовета на ремонт учебных заведений в Рыково, Геническе, Азовском.

На капитальное строительство школы, где произошел "апокалипсис" районная власть выделила 2 900 000 грн. А 23 сентября даже было также выделено 35 024 грн. на технический надзор, который должен был принять выполненные работы и дать заключение об их качестве работ. К сожалению, до заключения технического надзора старая, а по другой версии новая школьная крыша не дожила.

Голова Генического райсовета Андрей Евстратов, который баллотируется сейчас на пост головы Генической городской громады пообещал жителям Азовского исправить ситуацию после выборов - сейчас в районном бюджете на это денег нет.