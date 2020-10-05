В Вооруженных силах Украины коронавирусом заразился 721 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 19 новых случаев заболевания. Об этом сообщает пресс-служба командования медицинских сил Вооруженных сил.

По состоянию на 10:00 5 октября в Вооруженных силах острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 721 человек. Всего за время пандемии выздоровели 2 484 человек, летальных случаев - 10.

Из них в учреждениях здравоохранения находится три человека (Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 1 военнослужащий).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 16 человек (Киевская область - 4 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Днепропетровская область - 6 военнослужащих, Винницкая область - 2 военнослужащих, Сумская, Хмельницкая и Житомирская области - по 1 военнослужащему).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 638 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, составляет 188 человека.

За прошедшие сутки зарегистрировано 19 новых случаев заболевания коронавирусом.

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