Азербайджан закликав Вірменію вивести війська із Нагорного Карабаху [ Редактировать ]
Вірменія має надати графік виведення своїх військовослужбовців з Нагірного Карабаху, тоді Азербайджан припинить вогонь у регіоні. З такою вимогою виступив азербайджанський президент Ільхам Алієв.
За його словами, доки цього не станеться - Баку воєнних дій не припинятиме. Також Міноборони Азербайджану звинуватило Вірменію в ракетному обстрілі двох міст. У Єревані це заперечують.
Водночас вірменський прем'єр Нікол Пашинян закликав Євросоюз однозначно засудити ескалацію конфлікту з азербайджанського боку. Нагадаю, воєнні дії на всій лінії зіткнення в Нагірному Карабасі тривають із 27 вересня.
Ільхам Алієв, президент Азербайджану:
Азербайджан не дозволить нікому забрати Нагірний Карабах. Ми повинні повернутися. Моя остання умова - надайте графік виведення вірменських збройних сил із регіону.
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