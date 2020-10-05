Воєнні дії на всій лінії зіткнення в Нагірному Карабасі тривають із 27 вересня

Вірменія має надати графік виведення своїх військовослужбовців з Нагірного Карабаху, тоді Азербайджан припинить вогонь у регіоні. З такою вимогою виступив азербайджанський президент Ільхам Алієв.

За його словами, доки цього не станеться - Баку воєнних дій не припинятиме. Також Міноборони Азербайджану звинуватило Вірменію в ракетному обстрілі двох міст. У Єревані це заперечують.

Водночас вірменський прем'єр Нікол Пашинян закликав Євросоюз однозначно засудити ескалацію конфлікту з азербайджанського боку. Нагадаю, воєнні дії на всій лінії зіткнення в Нагірному Карабасі тривають із 27 вересня.

Ільхам Алієв, президент Азербайджану: