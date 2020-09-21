Десятки древних саркофагов раскопали в Египте [ Редактировать ]
В Египте археологи нашли 27 саркофагов, которые были захоронены около 2500 лет назад. Об этом сообщает министерство туризма и древностей Египта в Facebook.
Саркофаги были найдены в некрополе Саккара, главном месте захоронения жителей столицы Древнего Египта Мемфиса. Некрополь является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
Деревянные саркофаги были найдены на глубине 11 метров под землей. Эксперты называют это крупнейшим археологическим открытием в истории.
Утверждается, что саркофаги не открывались с момента погребения. Также были найдены и другие артефакты.
Ранее мы писали о том, что древнеегипетская мумия заговорила.
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