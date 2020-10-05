В сентябре состоялась презентация Apple 2020, на которой вместо ожидаемого iPhone 12 Тим Кук представил смарт-часы Watch Series 6. Главным нововведением "умных" часов от Apple стала интеграция датчиков для считывания пульса и определения уровня кислорода в крови.

Разрекламированные смарт-часы быстро смели с полок магазинов. Как позже выяснилось, Watch Series 6 начали очень часто рекомендовать своим владельцам срочно обратиться к врачу, сообщает The Verge.

Американские медики решили провести исследование, чтобы выяснить их точность по определению разнообразных сердечных заболеваний. Для проверки было отобрано 264 пациента, у которых Apple Watch обнаружили нарушения сердцебиения и били тревогу о необходимости срочной госпитализации.

В результате диагностики, лишь 30 человекам из группы после посещения врача подтвердили сердечную недостаточность, в остальных случаях часы ошиблись.

Врачи настоятельно рекомендуют не использоваться Apple Watch Series 6 в качестве медицинского устройства из-за низкой точности постановки диагнозов.

По мнению врачей, такая ложная реакция смарт-часов может ударить по нервам и кошельку своих владельцев — это не только дополнительные расходы и трата времени на посещение врачей, но и ненужный стресс.

С другой стороны, были замечены случаи, когда Apple Watch спасали от смерти, точно определяя различные виды аритмии задолго до рецидива.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как функции Apple Watch зависят от ремешков. Также недавно произошел случай, когда Apple Watch "выжили" спустя полгода на дне моря.