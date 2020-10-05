Самые ожидаемые смартфоны года Apple iPhone 12 фанаты ожидали увидеть на сентябрьской презентации. Но Тим Кук вместо новых iPhone показал другие гаджеты – смарт-часы Apple Watch Series 6 и два новых iPad.

Пока Apple упорно хранит молчание относительно новинок, китайский онлайновый магазин Tmall рассекретил информацию касательно всей линейки Apple iPhone 12.

Выяснилось, что предзаказы на мобильные телефоны стартуют с 16 октября, что подтверждает ранние утечки касательно даты презентации устройств – 13 октября, спустя три дня после которой можно заказать себе вожделенный девайс. Также магазин показал дизайн iPhone 12 Pro Max, который внешне похож на классический iPhone 4.

Другой популярный китайский ресурс MyDrivers поделился информацией касательно технических характеристик всех версий iPhone 12 – нас ожидают целых четыре новых смартфона. Параллельно ресурс GSM Arena озвучил цены на новинки от Apple.

iPhone 12 mini:

64 ГБ - 649 долларов

128 ГБ - 699 долларов

256 ГБ - 799 долларов

iPhone 12:

64 ГБ - 749 долларов

128 ГБ - 799 долларов

256 ГБ - 899 долларов

iPhone 12 Pro:

128 ГБ - 999 долларов

256 ГБ - 1099 долларов

512 ГБ - 1299 долларов

iPhone 12 Pro Max:

128 ГБ - 1099 долларов

256 ГБ - 1199 долларов

512 ГБ - 1399 долларов

Самым дешевым смартфоном в линейке будет iPhone 12 mini – "всего" 649 долларов. В то же время iPhone 12 Pro Max будет самым большим устройством из нового модельного ряда и самым дорогим. Его базовая версия со 128 ГБ памяти будет стоить 1100 долларов и достигать 1399 долларов за версию с 512 ГБ на борту.

Читайте также Apple открыла первый в мире магазин на воде (фото)

Размер экрана нового "гигантоайфона" будет иметь диагональ 6,7 дюйма, что даже больше, чем у массивного iPhone 11 Pro Max.

Что касается даты начал продаж, то первые покупатели iPhone 12 должны получить свои смартфоны 23 октября.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Apple официально признала плеер iPod устаревшим. В то же время Apple разработали неубиваемый экран для iPhone.