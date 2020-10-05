Пожежі у Каліфорнії: вогонь охопив там понад півтора мільйона гектарів лісових угідь. Площа займання більше ніж удвічі перевищує рекорд 2018 року, тоді вигоріли близько семисот тисяч гектарів. Нині на місцях працюють тисячі рятувальників.

Та через сильний вітер і суху погоду узяти під контроль осередки вогню поки що не вдається. Внаслідок пожеж уже загинули 30 людей, згоріли майже вісім із половиною тисяч будинків.