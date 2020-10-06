Трамп покинул больницу [ Редактировать ]
Фото: Дональд Трамп / Getty
Во вторник, 6 октября, стало известно, что президент США Дональд Трамп покинул госпиталь Уолтера Рида после лечения от коронавируса. Он призвал не боятся коронавируса и заявил, что чувствует себя хорошо. Об этом сообщает АР.
Также у себя в Twitter Трамп написал, что вскоре вернется к предвыборной гонке.
"Когда президент вернется в ход избирательной кампании, он станет непобедимым героем, который не только пережил все пакости демократов, но и китайский вирус. Он покажет Америке, что нам больше не нужно бояться", - написал Трамп.
Ранее мы писали, что Трампу дали препарат для тяжелобольных COVID-19.
по теме
Prev Next
05 октября 2020 17:20
Трампу дали препарат для тяжелобольных COVID-19
Состояние здоровья президента ухудшается
02 октября 2020 14:58
Коронавирус у Трампа: появились новости о состоянии президента
О состоянии Дональда Трампа рассказал его врач