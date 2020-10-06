Во вторник, 6 октября, стало известно, что президент США Дональд Трамп покинул госпиталь Уолтера Рида после лечения от коронавируса. Он призвал не боятся коронавируса и заявил, что чувствует себя хорошо. Об этом сообщает АР.

Также у себя в Twitter Трамп написал, что вскоре вернется к предвыборной гонке.

"Когда президент вернется в ход избирательной кампании, он станет непобедимым героем, который не только пережил все пакости демократов, но и китайский вирус. Он покажет Америке, что нам больше не нужно бояться", - написал Трамп.

Ранее мы писали, что Трампу дали препарат для тяжелобольных COVID-19.