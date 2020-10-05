Пресс-секретарь Трампа заразилась COVID-19 [ Редактировать ]
Фото: Кейли Макинэни / Getty
У пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни подтвердили заражение коронавирусом. Она будет работать на самоизоляции. Об этом она сообщила в Twitter.
По ее словам, она регулярно сдавала тесты на COVID-19.
"В понедельник результаты моего теста на COVID-19 оказались положительными, симптомов нет. Я начну процесс карантина и продолжу работать от имени американского народа удаленно", - написала она.
Ранее мы писали, что Трампу дали препарат для тяжелобольных COVID-19.
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