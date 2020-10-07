На Луганщині вщухають пожежі: вогонь знищив півтисячі будинків [ Редактировать ]
Пожежі на Луганщині вщухають. 9 з 10 осередків займання ліквідовані, ще один локалізований. Ущент згоріли чи сильно пошкоджені понад півтисячі будинків. Загинули 11 людей. Знищено більш як двадцять тисяч гектарів лісу.
У спустошених селищах рятувальники, армійці, поліцейські та волонтери - продовжують допомагати місцевим жителям.
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