Знищено більш як двадцять тисяч гектарів лісу

Пожежі на Луганщині вщухають. 9 з 10 осередків займання ліквідовані, ще один локалізований. Ущент згоріли чи сильно пошкоджені понад півтисячі будинків. Загинули 11 людей. Знищено більш як двадцять тисяч гектарів лісу.

У спустошених селищах рятувальники, армійці, поліцейські та волонтери - продовжують допомагати місцевим жителям.