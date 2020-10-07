Україну накриває негодою: синоптики прогнозують зливи та шквальний вітер [ Редактировать ]
Рятувальники застерігають українців про погіршення погоди. На заході та у центральній частині країни сьогодні очікуються сильні зливи та шквальні пориви вітру.
Зокрема, негода накриє Вінницьку, Житомирську, Київську та Чернігівську області. Температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів. Найтепліше буде на Херсонщині. На сході має бути сонячно і без опадів.
Нагадаю, напередодні потужні зливи підтопили частину Івано-Франківська за півгодини в місті випала півмісячна норма дощу. Вітер повалив дерева і обірвав електродроти. Минулося без потерпілих.
Михайло Смушак, керівник житлової, комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської міської ради:
Вчора додалися і так само був сильний буревій і відповідно все листя з дерев зривало все змивалося в дощову каналізацію решітки забивалися.
Марія Атаманюк, жителька будинку на вулиці Симоненка:
Ми не вспівали збирати воду. Вода йшла крізь двері. Проходила до кімнати. Так і в сусідів, так і в мене. Всьо текло зверху. З восьмого поверху.
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