В среду, 7 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия попросила Организацию по запрещению химического оружия направить экспертов для взаимодействия по инциденту с Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС.

Россия точно также обратилась за техническим содействием, Россия сделала то же самое, что и Германия. Германия обратилась за содействием и получила некую информацию от ОЗХО... Мы не знаем, какую именно информацию, мы знаем только основные очертания, которые были опубликованы, но конкретики там никакой не содержится.

Песков отметил, что до ответа ОЗХО говорить о дальнейшем развитии ситуации не стоит.

Он заверил, что эксперты ОЗХО смогут увидеть в России "то, что потребуется".

Их же пригласили специально с тем, чтобы они здесь что-то увидели, речь идет о том, что Россия искренне желает пролить свет на все обстоятельства, причины и суть произошедшего в Омске.

Также Песков заверил, что Россия не проводит никаких работ по разработке или доработке химического оружия.

Они не могут проводиться в силу того, что Россия является участницей соответствующей конвенции о запрещении химического оружия. Россия выполнила все свои обязательства по этой конвенции, поэтому об этом не может идти и речи.

Что касается заявлений ОЗХО, Песков отметил необходимость изучения этой информации организации, причем не "общих утверждений", а именно "профессиональной информации".

Напомним, 20 августа политику стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске. После этого оппозиционера госпитализировали. Он находился в реанимации с подключенным аппаратом ИВЛ.

Ранее сообщалось, что Юлия Навальная потребовала у Путина разрешение вывезти мужа в Германию.