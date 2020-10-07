Глава государства и его супруга встретились с герцогом и герцогиней Кембриджскими принцем Уильямом и Кейт Миддлтон Источник: Офис президента Украины

В среду, 7 октября, президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой в ходе официального визита в Великобританию провели встречу с герцогом и герцогиней Кембриджскими принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

Об этом сообщает пресс-служба герцогов Кембриджских. Прием состоялся в тронном зале Букингемского дворца - официальной резиденции британских монархов.

Королева Елизавета II, которая из-за пандемии находится в Виндзорском замке, делегировала внуку и его жене свои полномочия. Это первая аудиенция, которую принц Уильям и его супруга дали во дворце со времени начала карантина.

Пресс-служба главы государства сообщила, что Украина и Великобритания подпишут меморандум о развитии украинского военно-морского флота на сумму 1,25 млрд фунтов.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов дать согласие на строительство военной базы Соединенного королевства в Николаевской области.

Ранее сообщалось, что младший брат принца Уильяма - принц Гарри и его супруга Меган Маркл готовят в Голливуде секретный телепроект и подписали контракт с популярным видеосервисом.