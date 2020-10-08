Німеччина загрожує Росії санкціями [ Редактировать ]
Санкції проти Росії неминучі, якщо Кремль не надасть інформацію про отруєння опозиціонера Олексія Навального. Про таке заявив офіційний Берлін.
Також Німеччина разом із Францією запропонують європейським партнерам запровадити персональні обмеження проти офіцерів ГРУ РФ.
Водночас у Кремлі версію отруєння назвали "фантастичною історією" та пообіцяли міжнародній спільноті свою версію того, що сталося з Навальним.
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