На Київщині в одній із частин Національної гвардії помер солдат. Інший військовий примусив його відтискатися, а потім ударив у груди. Армієць знепритомнів. Бригада "швидкої", яка прибула на місце події, врятувати хлопця не змогла.

Ольга Чиканова, спікер Державного бюро розслідувань: