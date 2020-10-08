Нацгвардієць вбив товариша ударом в груди [ Редактировать ]
На Київщині в одній із частин Національної гвардії помер солдат. Інший військовий примусив його відтискатися, а потім ударив у груди. Армієць знепритомнів. Бригада "швидкої", яка прибула на місце події, врятувати хлопця не змогла.
Ольга Чиканова, спікер Державного бюро розслідувань:
Солдат, який порушив статутні правила взаємовідносин щодо іншого солдата, що спричинило його смерть, затриманий. Наразі вирішується питання щодо обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.
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