Как прочитать удаленное собеседником сообщение в WhatsApp [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Присланные и сразу же удаленные сообщения в WhatsApp можно прочесть с помощью специальных программ. Об этом рассказали специалисты университета "Синергия", передает prostomob.com.
По словам представителя организации Антона Аверина, большинство таких программ адаптированы для работы с андроид-устройствами.
Для восстановления стертой информации эксперт рекомендует использовать приложение Notif Log Notification History.
Алгоритм пользования приложением:
- Залить программу на устройство.
- Обеспечить ей доступ к истории оповещений.
- Нажать "Click to enable".
- Поставить галочку напротив необходимого пункта.
Если все сделано правильно, на экране отобразятся все послания от партнеров по переписке.
При этом важно учитывать, что сведения об удаленных сообщениях хранятся в течение ограниченного количества времени, после чего приложение автоматически избавляется от устаревших, по его мнению, данных.
Ранее мы писали о том, что в WhatsApp появилось долгожданное нововведение.
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