Присланные и сразу же удаленные сообщения в WhatsApp можно прочесть с помощью специальных программ. Об этом рассказали специалисты университета "Синергия", передает prostomob.com.

По словам представителя организации Антона Аверина, большинство таких программ адаптированы для работы с андроид-устройствами.

Для восстановления стертой информации эксперт рекомендует использовать приложение Notif Log Notification History.

Алгоритм пользования приложением:

Залить программу на устройство.

Обеспечить ей доступ к истории оповещений.

Нажать "Click to enable".

Поставить галочку напротив необходимого пункта.

Если все сделано правильно, на экране отобразятся все послания от партнеров по переписке.

При этом важно учитывать, что сведения об удаленных сообщениях хранятся в течение ограниченного количества времени, после чего приложение автоматически избавляется от устаревших, по его мнению, данных.

Ранее мы писали о том, что в WhatsApp появилось долгожданное нововведение.