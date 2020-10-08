Китай заплатит за то, что сделал с миром - Трамп [ Редактировать ]
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Китай дорого заплатит за распространения коронавируса. Он обвинил Китай в распространении COVID-19. Соответствующее заявление он сделал в Twitter.
Он пообещал, что американцам будут бесплатно давать лекарства от коронавируса в больницах.
"Это была не ваша вина, это была вина Китая. Китай заплатит высокую цену за то, что сделал с этой страной. Китай заплатит высокую цену за то, что сделал с миром. Это была вина Китая. Помните это", - сказал Трамп.
Ранее мы сообщали, что у Трампа есть антитела к COVID-19.
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