Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Китай дорого заплатит за распространения коронавируса. Он обвинил Китай в распространении COVID-19. Соответствующее заявление он сделал в Twitter.

Он пообещал, что американцам будут бесплатно давать лекарства от коронавируса в больницах.

"Это была не ваша вина, это была вина Китая. Китай заплатит высокую цену за то, что сделал с этой страной. Китай заплатит высокую цену за то, что сделал с миром. Это была вина Китая. Помните это", - сказал Трамп.

Ранее мы сообщали, что у Трампа есть антитела к COVID-19.