Сколько медиков скончались от COVID-19: в МОЗ назвали жуткую цифру [ Редактировать ]
В Украине с начала пандемии коронавирусной болезни умерли 132 медицинских работника. В начале апреля количество больных медиков составляло до 20% от общего количества инфицированных. Об этом глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.
"По состоянию на сегодняшний день у нас количество умерших медицинских работников составляет 132 человека", - рассказал министр.
Глава Минздрава отметил, что на данный момент число болеющих COVID-19 медработников существенно снизилось.
"Если в начале апреля у нас количество больных медиков составляло до 20% от общего количества больных, то сейчас не более 5%", - заявил он.
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