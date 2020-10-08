В Украине с начала пандемии коронавирусной болезни умерли 132 медицинских работника. В начале апреля количество больных медиков составляло до 20% от общего количества инфицированных. Об этом глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.

"По состоянию на сегодняшний день у нас количество умерших медицинских работников составляет 132 человека", - рассказал министр.

Глава Минздрава отметил, что на данный момент число болеющих COVID-19 медработников существенно снизилось.

"Если в начале апреля у нас количество больных медиков составляло до 20% от общего количества больных, то сейчас не более 5%", - заявил он.

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