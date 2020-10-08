Мокрый снег и первые заморозки: когда в Украину придет похолодание [ Редактировать ]
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В Украине начинается сильное и затяжное похолодание и уже в середине месяца стоит ожидать первых серьезных заморозков. Так, первые заморозки наступят уже на следующей неделе. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань в комментарии для издания "Апостроф".
По словам синоптика, на юге Украины температура воздуха еще будет держаться на уровне +18 градусов днем, а вот в остальных регионах стоит ожидать резкого похолодания.
По данным Горбаня, уже 17-18 октября в Украину придут первые заморозки и в нескольких областях температура ночью опустится до -1 градуса. Конец октября будет холодным и погода принесет с собой мокрый снег с дождем.
"После этого дневная температура воздуха упадет до +11 +12 градусов, в конце октября снова приморозит до 0 -4 градусов. В этот период также ожидается дождь с мокрым снегом", - отметил синоптик.
Первыми сильное похолодание почувствуют жители западных областей, а в остальные регионы первые заморозки придут после 24 октября. Однако в третьей декаде октября средняя температура воздуха днем ожидается в большинстве областей около +10 градусов.
Ранее украинцев предупредили о чрезвычайном уровне опасности.
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