С МВФ обсуждается размер дефицита бюджета, расходы из Фонда борьбы с COVID-19 и антикоррупционная политика Источник: НБУ

Национальный банк Украины выполнил все обязательства перед Международным валютным фондом. Об том в интервью "Зеркалу недели" заявил главу НБУ Кирилл Шевченко.

в интервью ZN.ua.и, а переговоры с ключевым кредитором страны сейчас ведет в основном Министерство финансов.

Со стороны НБУ нет ни одного невыполненного обязательства перед МВФ. Мы немало сделали. Например, приняли трехлетние планы сокращения "токсичных" кредитов в госбанках на Совете финстабильности, и за последние два месяца уровень этих кредитов в госбанках уже существенно сократился. НБУ совместно с Верховной Радой осталось выполнить один структурный показатель - внести изменения в закон о банках и банковской деятельности, но и здесь мы уже на финальной стадии выполнения.

Сейчас продолжаются консультации правительства с МВФ относительно финальной версии бюджета 2021 года. Обсуждается несколько ключевых бюджетных показателей.

В частности, об уровне доходов, размере дефицита бюджета и его финансировании. Мы понимаем, что в среднесрочной перспективе желательно было бы сузить дефицит бюджета до 2-3% от ВВП, но в нынешних условиях, когда экономика страдает от кризиса, это очень трудно. Также один из дискуссионных на сегодняшний день вопросов, насколько я знаю, этот вопрос расходов госбюджета из Фонда борьбы с COVID-19.

Глава НБУ признал, что в МВФ есть "определенные беспокойства" относительно антикоррупционной политики Украины. Но эти вопросы лежат за пределами компетенции Нацбанка.

Ранее сообщалось, что Украина не успевает выполнить условие МВФ по ликвидации Государственной фискальной службы до конца года.

Напомним, что в середине июня 2020 года Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. Общий объем финансирования в рамках программы stand-by составляет около $5 млрд. Предполагается, что эта сумма будет предоставлена четырьмя траншами в течение 18 месяцев.