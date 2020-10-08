Американська поетеса отримала Нобелівську премію з літератури [ Редактировать ]
Нобелівську премію з літератури отримала американська поетеса Луїза Глюк. Шведська академія відзначила її цитую - "за безпомилковий поетичний голос, який своєю строгою красою робить індивідуальне існування універсальним".
Перша збірка Глюк побачила світ понад пів століття тому, відтоді вийшло ще понад 20 збірок поезій та прози. У США Луїза Глюк отримала безліч відзнак за свою творчість, в тому числі Пулітцерівську премію за збірку "Дикий ірис". І вже завтра Нобелівський комітет оголосить ім`я лауреата Премії миру.
по теме
Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе
9 октября в Осло назовут лауреата премии мира
Нобелівський тиждень: переможці поділять призовий мільйон доларів
Сьогодні стартує нобелівський тиждень. Лауреатами в галузі фізіології та медицини стали американці Гарві Олтер, Чарльз Райс та британець Майкл Гоутон за відкриття вірусу гепатиту “С”
Нобелівську премію з хімії 2020 року присудили за винахід "генетичних ножиць"
Еммануель Шарпентьє і Дженніфер Дуда спільно розробили метод редагування генома, що отримав неофіційну назву "генетичні ножиці"
Нобелевская премия по химии 2020: объявлены лауреаты
Кто получил Нобелевскую премии по химии
"Нобеля" з фізики отримали дослідники чорних дір
Половину премії отримає Роджер Пенроуз - за відкриття того, що "утворення чорних дір є надійним прогнозом загальної теорії відносності"