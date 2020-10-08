Нобелівську премію з літератури отримала американська поетеса Луїза Глюк. Шведська академія відзначила її цитую - "за безпомилковий поетичний голос, який своєю строгою красою робить індивідуальне існування універсальним".

Перша збірка Глюк побачила світ понад пів століття тому, відтоді вийшло ще понад 20 збірок поезій та прози. У США Луїза Глюк отримала безліч відзнак за свою творчість, в тому числі Пулітцерівську премію за збірку "Дикий ірис". І вже завтра Нобелівський комітет оголосить ім`я лауреата Премії миру.