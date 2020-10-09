Президент Киргизии заявил о готовности уйти в отставку [ Редактировать ]
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков заявил о готовности уйти со своего поста. Он считает, что политическая ситуация в стране достигла критической точки, передает "РБК-Украина".
Жээнбеков отметил, что покинет свой пост после того, как страна встанет на путь законности.
Для урегулирования сложившейся ситуации глава государства предлагает сделать следующее:
- аннулировать результаты выборов в Жогорку Кенеш и назначить новые парламентские выборы;
- отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений.
"Я намерен легитимизировать происходящие кадровые изменения. Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества", - подчеркнул Жээнбеков.
Напомним, ЦИК не признал итоги выборов в Киргизии. Ранее сообщалось, что в Бишкеке протестующих жестко разгоняют силовики.
Также мы писали о том, что в Киргизии запустили процедуру импичмента президента.
по теме
Протесты в Киргизии: что известно на данный момент
Около 600 человек получили ранения
"Ми привезли з Великої Британії 2,5 млрд фунтів стерлінгів" – президент
У присутності президента України Володимира Зеленського, який перебуває у Великій Британії з офіційним візитом, підписано Меморандум про взаєморозуміння між Державним секретарем Її Британської Величності
Революційна отаманщина: у Киргизстані по кілька разів на день змінюється влада
Під нескінченні народні виступи політична картина у Киргизстані блискавично змінюється - як живе країна без уряду, парламенту і президента?
В Киргизии запустили процедуру импичмента президента
Такое решение приняли на фоне антиправительственных протестов в стране
В Киргизии назначат новые выборы: названы сроки
Центральная избирательная комиссия Кыргызстана назначит дату новых выборов