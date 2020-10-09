Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков заявил о готовности уйти со своего поста. Он считает, что политическая ситуация в стране достигла критической точки, передает "РБК-Украина".

Жээнбеков отметил, что покинет свой пост после того, как страна встанет на путь законности.

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Для урегулирования сложившейся ситуации глава государства предлагает сделать следующее:

аннулировать результаты выборов в Жогорку Кенеш и назначить новые парламентские выборы;

отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений.

"Я намерен легитимизировать происходящие кадровые изменения. Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества", - подчеркнул Жээнбеков.

Напомним, ЦИК не признал итоги выборов в Киргизии. Ранее сообщалось, что в Бишкеке протестующих жестко разгоняют силовики.

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