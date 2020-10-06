В Киргизии назначат новые выборы: названы сроки [ Редактировать ]
Центральная избирательная комиссия Киргизии в течение двух недель назначит дату новых выборов в парламент. Об этом сообщает заместитель главы ЦИК Абдыжапар Бекматов, пишет Kabar.kg.
Бекматов уточнил, что избирательные сроки сокращаются на треть - если раньше выборы должны были быть организованы в течение 90 дней после принятия решения об их проведении, то теперь этот срок сократился до 60 дней.
Напомним, ЦИК не признал итоги выборов в Киргизии. Ранее сообщалось, что в Бишкеке протестующих жестко разгоняют силовики.
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