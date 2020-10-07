Киргизию отключили от международных платежных систем [ Редактировать ]
Источник: Vladimir Pirogov
Национальный банк Киргизии на фоне политического кризиса в стране и народных волнений приостановил работу платежных систем, которые позволяют осуществлять международные переводы денег. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Приостановлены системы, обеспечивающие перечисление денежных средств по национальным, а также международным платежным системам, позволяющим осуществлять трансграничные платежи.
При этом продолжает работать национальная платежная система "Элкарт", а также остается возможность осуществлять платежи при помощи банковских карт и электронных кошельков.
Национальный банк Кыргызской Республики призвал коммерческие банки и небанковские финансово-кредитные организации приостановить деятельность "в целях обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранности активов".
Такие экстренные меры будут действовать "до стабилизации политической ситуации в стране", предупреждает Нацбанк.
Накануне в Киргизии приостановили работу всех банкоматов, а деньги из них изъяты. Министерство финансов поставило на пауху все финансовые операции. Президент Союза банков страны Анвар Абдраев обещал, что банкоматы и офисы банков должны заработать в среду, 7 октября.
Напомним, в понедельник вечером, 5 сентября в столице Бишке начались массовые беспорядки из-за результатов парламентских выборов. В ночь на 6 октября протестующие захватили здание парламента, где также расположен офис президента страны. Толпа также освободила из СИЗО экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.
В итоге ЦИК Киргизии признал итоги парламентских выборов недействительными, а премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. В течение двух недель в стране должны назначить новые парламентские выборы.
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