Местный центробанк пытается не допустить оттока капитала из страны Источник: Vladimir Pirogov

Национальный банк Киргизии на фоне политического кризиса в стране и народных волнений приостановил работу платежных систем, которые позволяют осуществлять международные переводы денег. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Приостановлены системы, обеспечивающие перечисление денежных средств по национальным, а также международным платежным системам, позволяющим осуществлять трансграничные платежи.

При этом продолжает работать национальная платежная система "Элкарт", а также остается возможность осуществлять платежи при помощи банковских карт и электронных кошельков.

Национальный банк Кыргызской Республики призвал коммерческие банки и небанковские финансово-кредитные организации приостановить деятельность "в целях обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранности активов".

Такие экстренные меры будут действовать "до стабилизации политической ситуации в стране", предупреждает Нацбанк.

Накануне в Киргизии приостановили работу всех банкоматов, а деньги из них изъяты. Министерство финансов поставило на пауху все финансовые операции. Президент Союза банков страны Анвар Абдраев обещал, что банкоматы и офисы банков должны заработать в среду, 7 октября.

Напомним, в понедельник вечером, 5 сентября в столице Бишке начались массовые беспорядки из-за результатов парламентских выборов. В ночь на 6 октября протестующие захватили здание парламента, где также расположен офис президента страны. Толпа также освободила из СИЗО экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.

В итоге ЦИК Киргизии признал итоги парламентских выборов недействительными, а премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. В течение двух недель в стране должны назначить новые парламентские выборы.