Британія погодила кредитні гарантії для України на ракетні катери та інфраструктуру [ Редактировать ]
Велика Британія погодила кредитні гарантії до двох з половиною мільярдів фунтів стерлінгів для торгівлі з Україною. Відповідну угоду підписали напередодні під час візиту президента Зеленського в Лондон.
Половина коштів піде на переоснащення українських Збройних сил сучасними ракетними катерами, сумісних зі стандартами НАТО.
Решта на підтримку українського сільського господарства, інфраструктури, енергетики та охорони здоров'я.
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