У Каліфорнії попечені лапи ведмедя вилікували рибою [ Редактировать ]
У Каліфорнії випустили в дику природу врятованого в пожежі ведмедя. Тварину з обпеченими лапами витягли з вогню під час стихійного лиха влітку. Відтоді клишоногий перебував у реабілітаційному центрі.
За словами рятувальників, хижак був геть знесиленим, він не міг ходити і ледь повзав. Назвали ведмедя Баррі - на честь одного з його рятівників. А лікували інноваційним методом - на лапи наклали тимчасові пов'язки зі шкіри риби тиляпії.
Деана Кліфорд, ветеринарка:
Ми накладаємо шкіру тиляпії і вона насичує попечене місце колагеном. Та заразом створює захисну пов'язку зовнішньої поверхні, тож лапа не торкається землі. "Опіки подушечок лап" - спільна проблема тварин, що постраждали від вогню. Це місце дуже чутливе. Якщо таке стається - вони не можуть ходити, а значить, не можуть знайти собі воду та харчі, і гинуть.
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