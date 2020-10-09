У Каліфорнії випустили в дику природу врятованого в пожежі ведмедя. Тварину з обпеченими лапами витягли з вогню під час стихійного лиха влітку. Відтоді клишоногий перебував у реабілітаційному центрі.

За словами рятувальників, хижак був геть знесиленим, він не міг ходити і ледь повзав. Назвали ведмедя Баррі - на честь одного з його рятівників. А лікували інноваційним методом - на лапи наклали тимчасові пов'язки зі шкіри риби тиляпії.

Деана Кліфорд, ветеринарка: