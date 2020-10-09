В пятницу, 9 октября, в Кабинет министров Украины заявили, что рассмотрят возможность введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса, если это инициирует президент. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире одного из украинских телеканалов.

По мнению министров, сейчас такой необходимости нет.

Он отметил, что весной уже готовили проект указа президента о введении чрезвычайного положения, но обошлись без него.

Если будет потребность и она будет инициирована президентом Украины, то мы рассмотрим такой вариант. Но я лично сейчас не вижу такой необходимости.

Ранее мы писали о том, что Шмыгаль экстренно собирает министров и глав ОГА. Напомним, по состоянию на 9 октября в Украине зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - количество заболевших составило 5 804 человек.