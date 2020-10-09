До дощової осені готується Софія Київська. Наприкінці вересня, щоб врятувати фрески й мозаїки собору від руйнівної вогкості - там встановили систему автономного висушування стін. Тарас Пилипець розповість.

Тиньк піднявся, подекуди тріщини на стінах, а мозаїка потемнішала - і це ще не повний перелік пошкоджень Софіївського собору.

Анатолій Остапчук, завідувач науково-реставраційної майстерні заповідника "Софія Київська":

Здуття тиньків, це якраз дія надлишку вологи. Ну, на щастя, це не фреска.

Рівень вогкості у Софії місцями перевищує норму у кілька разів. Тож існує ризик руйнування мозаїк і фресок XI століття.

В'ячеслав Корнієнко, заступник генерального директора Національного заповідника "Софія Київська":

Відшаруванні фрескового тинку в нижніх частинах посилення через вологість розвитку мікробіоти, тобто, різних організмів, які б так само могли і руйнувати і фарбовий шар фресок і не сприяти їх естетичному сприйняттю.

Щоб завадити руйнівній силі води, у храмі встановили швейцарську систему висушування стін. За гроші меценатів придбали 14 таких приладів.

В'ячеслав Корнієнко, заступник генерального директора Національного заповідника "Софія Київська":

Цей пристрій працює на підставі магнітного коливання землі, як раз воно сприяє, такому що вода від фундаментів через пори в стінах підіймається в гору. Цей прилад, який налаштований на такі самі хвилі, повертає цей рух в іншому боці і вода вже не піднімається в гору, а навпаки опускається і виходить від стін в низ під фундаменти.

Таку саму технологію успішно застосовують, зокрема, в будівлі італійського парламенту та в замку Марієнбург у Польщі.

Анатолій Остапчук, завідуючий науково-реставраційної майстернею заповідника "Софія Київська":

У всьому світі прийшли до висновку, що не бажано допускати до таких от руйнувань. Про які ми говоримо, тому шо краще це зберегти і не допустити ці руйнування, запобігти, так називаєма превентивна реставрація.

За прогнозами, уже за перші пів року прилади мають істотно покращити ситуацію. А за три роки - рівень вологості у соборі буде в межах норми. Якщо технологія не спрацює, то труснути гаманцем доведеться вже не меценатам, а Міністерству культури. На повноцінну реставрацію.