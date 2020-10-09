Американец Джим Доу купил дом в Чикаго, США, и неожиданно обнаружил в нем заначки предыдущей хозяйки.

Деньги были спрятаны в гостевой комнате – за диваном и висящей на стене фотографией в рамке, сообщает местный телеканал Wral.

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По словам мужчины, он уже довольно давно зарабатывает на продаже недвижимости – покупает жилье без ремонта, а потом продает дороже. Когда он приступил к ремонту жилища, выкупленного у Глории Картер, то обнаружил в одной из комнат пять конвертов с деньгами. В них лежало в общей сложности 10 тысяч долларов.

"Это казалось чем-то невероятным! Никогда с подобным не сталкивался. Я был в шоке, – рассказывает Доу. – Как будто я стал частью какого-то реалити-шоу".

Джим решил поступить благородно и вернул Глории Картер всю сумму. "Я считаю, что в мире много порядочных людей, и я не единственный, кто поступил бы так же", – отметил американец.

Семья Картер предложила Доу вознаграждение за его добрый поступок, однако он отказался.

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