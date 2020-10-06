Жительница Техаса (США) заработала 4 миллиона долларов, продавая похищенные продукты. Ее приговорили к 4,5 годам тюремного заключения.

Об этом сообщает CNN.

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Отмечается, что 63-летняя Ким Ричардсон на протяжении 19 лет воровала продукты в магазинах во время своих путешествий по США, а затем продавала их на eBay и просто через Интернет. Товары женщина отправляла покупателям по почте.



Ричардсон признала себя виновной. Она также согласилась выплатить 3,8 миллиона долларов в качестве реституции после расследования Федерального бюро расследований.

Во время вынесения женщине приговора судья заявил, что будет "практически невозможно" идентифицировать всех, кто стал жертвой схемы женщины.

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